Selgus Eesti epeenaiskonna koosseis Tallinna Mõõgaks, Embrich tiimist väljas

Vastavalt vehklemisliidu reeglitele pääseb koondisesse koduse edetabeli kolm paremat ja neljanda naise nimetas peatreener Kaaberma, kirjutab ERR Sport.

"Tallinna Mõõgal osalevas naiskonnas on Erika Kirpu, Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk. Praegu on meil olnud kolm satelliitturniri ja eelmise aasta mingid punktid on ka seal all. Eks loomulikult oli mõtteid, et kas sinnapoole või tännapoole, aga see otsus langes seekord Kristina Kuuse kasuks," ütles Kaaberma intervjuus ERR-ile.

Koduse edetabeli kuus paremat: Erika Kirpu (79 punkti), Katrina Lehis (76), Julia Beljajeva (69), Kristina Kuusk (67), Nelli Differt (61) ja Irina Embrich (40).