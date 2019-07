OTSEPILT JA OTSEBLOGI | Lehis, Kuusk ja Embrich jahivad MM-il medalit, Beljajeva langes juba välja

Madis Kalvet reporter RUS

Katrina Lehis ja Julia Beljajeva. Foto: Andres Putting

Budapestis toimuval vehklemise MM-il on täna kätte jõudnud eestlaste jaoks oodatud võistluspäev. Kavas on naiste epeevehklemise individuaalturniir. Kõik neli eestlannat on jõudnud põhitabelisse ehk 64 parema sekka.