OTSEPILT JA OTSEBLOGI | Lehis jätkas MM-il võimsa esitusega. Embrich langes teises ning Beljajeva ja Kuusk avaringis

Katrina Lehis ja Julia Beljajeva. Foto: Andres Putting

Budapestis toimuval vehklemise MM-il on täna kätte jõudnud eestlaste jaoks oodatud võistluspäev. Kavas on naiste epeevehklemise individuaalturniir. Kõik neli eestlannat jõudsid põhitabelisse ehk 64 parema sekka. Praeguseks on konkurentsis veel ainult Katrina Lehis, kes on jõudnud kaheksandikfinaali. Irina Embrich jõudis 32 parema sekka. Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk langesid lõphitabeli avaringis.