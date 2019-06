OTSEPILT ja -BLOGI | Vehklemise EM: tiitlikaitsja Lehis langes konkurentsist avaringis, Beljajeva, Embrich ja Kuusk 32 parema hulgas

VEHKLEMISE EM

1. kolmandiku järel Beljajeva maas Budai vastu 1:3.

Beljajeva matš on käimas, eestlanna taga 1:3.

Embrichi ja Kuuse võidu puhul lähevad eestlannad kaheksandikfinaalis juba omavahel vastamisi. Kui sealt neist emb-kumb edasi saab ja Beljajeva kaks järgmist kohtumist võidavad, siis ootab ees eestlannade omavaheline veerandfinaal ehk parimal juhul jõuab poolfinaali vaid üks eestlanna.

Beljajeva kohtub Lehise alistanud Budaiga, Kuusk läheb vastamisi Iisraelist pärit Yana Botvinikiga ja Embrich ukrainlanna Olena Kryvytskaga.

Tehtud! Kuusk alistab ukrainlanna 15:9. 32 parema hulgas on seega Beljajeva, Embrich ja Kuusk.

Kuusk on ees 10:7.

Embrich võitis tšehhitari 15:7 ja pääses 32 parema hulka!

Kuusk juhib samal ajal ukrainlanna Bezhura vastu 8:4!

Embrichi matš on juba käimas ja eestlanna on Doubova vastu ees 12:4!

Beljajeva läheb vastamisi Budaiga. Embrichi ja Kuuse kohtumised algavad kell 12.50.

Läbi! Lehis kaotas napilt 12:13 ja mullune tiitlikaitsja on konkurentsist väljas!

Budai pääseb ette 13:11, 3 sekundit jäänud.

Lehis teeb ühe torke tagasi! 10:11

Lehis on taga 9:11.

1.47 enne lõppu juhib Lehis 8:7.

Kuidas läheb aga Lehisel? Lehis on kolmanda perioodi alguseks ungarlanna Budai vastu ees 7:6.

Beljajeva alistas esimeses ringis leedulanna Azukaite kindlalt 15:5 ja pääses 32 parema hulka!

Ühtlasi on kõik eestlannad samas tabelipooles ehk kindel on see, et mullust kolmikvõitu Eesti ei korda.

Lehise ja Beljajeva kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 12.10, Embrichi ja Kuuse omad 12.50.

Kuuse vastaseks on 64 parema seas Dzhoan Feybi Behzura, Embrich kohtub tšehhitari Dominika Doubovoga.

Põhiturniiriks esimese asetuse saanud Beljajeva läheb esimeses ringis vastamisi leedulanna Vikte Azukaitega, Lehise vastaseks on ungarlanna Dorina Budai. Ühtlasi lähevad õnnestumise korral Lehis ja Beljajeva kohe teises ringis omavahel kokku.

Alagrupiturniir on eestlannade jaoks lõppenud: Beljajeva võitis kuuest kuus, Embrichi arvele jäi neli võitu, kaks kaotust, Lehis võitis samuti neli ja kaotas kaks ning Kuuse saldoks jäi alagrupis kolm võitu ja kolm kaotust.

Beljajeva lõpetab alagrupiturniiri täiseduga: kuuest kuus. Kuusk kogus 3 võitu ja 3 kaotust; Lehisel praegu 4 võitu, 1 kaotust ja Embrichil hetkel 3 võitu ja 2 allajäämist.

Kuusk sai kolmanda kaotuse, mullusel hõbedal on hetkel alagrupiturniiril kirjas kaks võitu ja kolm kaotust.

Embrich alistas maailma teise numbri Ana Maria Popescu ja sai kahe kaotuse kõrvale kolmanda võidu!

Embrich on alustanud alagrupiturniiri kahe võidu ja kahe kaotusega. Beljajeva on võitnud kõik senised viis kohtumist. Sarnaselt Embrichile on ka Kuusk alustanud kahe võidu ja kahe kaotusega.

Tere päevast! Täna selgitatakse välja medalistid naiste individuaalvehklemises. Parasjagu on käimas alagrupiturniir, kust selgitatakse välja 64 play-offi pääsejat. Tiitlikaitsjal Lehisel on hetkel kirjas kolm võitu ja üks kaotus.