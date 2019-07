OTSEBLOGI JA -PILT | Budapesti MM-il valitseva Euroopa meistri Poola alistanud epeenaiskond jõudis viienda koha matšile

Epeevehklemise MM-i naiskondade turniir

Kaspar Ruus: Eesti vastaseks on USA, kes oli 34:31 parem Lõuna-Koreast. Kohtumine peaks algama umbes poole tunni jooksul.

Kaspar Ruus: Läbi! Eesti alistab valitseva Euroopa meistri Poola 45:35 ja pääseb 5. koha matšile.

Kaspar Ruus: Enne viimast minimatši on Eesti edu turvaline, 40:33.

Kaspar Ruus: Kuusk lasi Poola kahe punkti jagu lähemale, edu kahe viimase matši eel 35:28.

Kaspar Ruus: Kuuenda minimatši järel juhivad eestlannad 30:21. Nüüd taas rajal Kuusk.

Kaspar Ruus: Lehis tegi minimatšis jalale haiget, aga suutis siiski 7:4 võita. Eestlannade edu on turvaline 24:12.

Kaspar Ruus: Kuuse minimatši järel püsib eestlaste edu, 17:8.

Kaspar Ruus: Beljajeva minimatši järel eestlannade edu juba 14:4.

Kaspar Ruus: Super! Kuusk kasvatas vahe 10:3 peale!

Kaspar Ruus: Lehis alustas hästi ja võitis avamatši 5:3.

Kaspar Ruus: Matš on peagi algamas!

Kaspar Ruus: Selline järjestus ootab ees Eesti-Poola kohtumises!

Kaspar Ruus: Eesti kohtub Poolaga, kes jäi 38:45 alla Ukrainale. Kohtumine algab kell 13.15.

Kaspar Ruus: Eesti jaoks jätkub nüüd võistlus 5.-8. koha peale.

Kaspar Ruus: Kolobova vastas siiski võimsa lõpuspurdiga ja Venemaa võtab lõpuks 45:35 võidu Eesti üle. Kahju!

Kaspar Ruus: 1.13 vehelda, Lehis on vähendanud kaotusseisu kuuepunktiliseks.

Kaspar Ruus: Beljajeva minimatš jääb viiki, Eesti jätkuvalt 10-punktilises kaotusseisus, 23:33.

Kaspar Ruus: Eelviimases matšis Eesti eest rajal Beljajeva, vastaseks Šutova.

Kaspar Ruus: Läheb keeruliseks. Enne 2 viimast matši on Eesti maas 20:30.

Kaspar Ruus: Eesti teeb vahetuse, Imbrichit asendab Kuusk.

Kaspar Ruus: Kuue minimatši järel on Eesti kaotusseisus 18:23.

Kaspar Ruus: Vahe on venimas. Šutova on viinud Lehise vastu Venemaa juhtima 21:16. Kuues minimatš on käimas.

Kaspar Ruus: Embrich kaotab Kolobova vastu matši kindlalt ja eestlannad jäävad maha 14:18.

Kaspar Ruus: Beljajeva tegi korraliku esituse ja Eesti juhib 4. minimatši järel 13:12.

Kaspar Ruus: Beljajeva on alustanud uut minimatši hästi ja viinud Eesti 12:11 juhtima!

Kaspar Ruus: Embrichi minimatš Šutovaga jääb viiki, venelannad ees 9:8.

Kaspar Ruus: Lehis kaotas napilt minimatši, Eesti taga 5:6.

Kaspar Ruus: Eestlaste poolt jätkab nüüd Lehis.

Kaspar Ruus: Esimene minimatš lõppes 3:3 viigiseisul.

Kaspar Ruus: Esimeses minimatši vastamisi Beljajeva ja Kolobova. Matš on alanud!

Kaspar Ruus: Eesti alistas kaheksandikfinaalis 38:25 Hongkongi, Venemaa oli 45:39 parem Jaapanist.

Kaspar Ruus: Tervist, vehklemishuvilised! Peagi on algamas Budapestis vehklemise MM-i veerandfinaal Eesti ja Venemaa naiskondade vahel.

Kaspar Ruus: Tehtud! Eesti alistab Hongkongi 38:25 ja jõuab homsesse veerandfinaali, kus ootab ees Venemaa.

Kaspar Ruus: Minut jäänud vehelda, eestlannad ees 35:23.

Kaspar Ruus: Viimasena on eestlannadest rajal Lehis.

Kaspar Ruus: Beljajeva kaotab oma matši kahe torkega, viimase kohtumise eel püsib turvaline edu 29:21.

Kaspar Ruus: Eelviimases matšis vastakuti Beljajeva - Lin.

Kaspar Ruus: Kuusk teeb korraliku etteaste, 25:15.

Kaspar Ruus: 7. minimatšis pääses väljakule Kuusk, kes vahetas välja Embrichi. Kui minut on jäänud vehelda, juhib Eesti 23:14.

Kaspar Ruus: Lehis vahet suurendada ei suutnud, aga siiski on 7. matši eel korralik edu 20:12.

Kaspar Ruus: Embrich hoidis viienda matšiga eduseisu, 18:8!

Kaspar Ruus: Väga hea! Neljanda matši järel Eesti edu 15:6.

Kaspar Ruus: Neljas minimatš käimas, Beljajeva on kasvatanud edu 12:5 peale.

Kaspar Ruus: Embrich kasvatas edu, Eesti ees 10:5.

Kaspar Ruus: Lehis tegi korraliku etteaste ja viis eestlannad 5:3 ette. Järgmine minimats Embrich - Lin.

Kaspar Ruus: Esimese matši kaotas Beljajeva 1:2, nüüd platsil Lehis - Chu.

Kaspar Ruus: Kohtumine on alanud! Esimeses minimatšis vastamisi Beljajeva ja Hsieh.

Kaspar Ruus: Peatselt on algamas MM-i kaheksandikfinaal Eesti ja Hongkongi vahel! Selgus ka matši võitja vastane homses veerandfinaalis, kelleks on Venemaa, kes oli 45:39 parem Jaapanist.

Gunnar Leheste: Tehtud! Lehise minimatši järel saab selgeks Eesti võidutulemus 45:28. Kell 16 kohtub Eesti kaheksandikfinaalis Hongkongiga.

Gunnar Leheste: Beljajeva - Mendez Bello minimatš jääb 5:2. Eesti edu enne viimast vooru 40:24.

Gunnar Leheste: Embrichi vastu vahetatud Kuusk võidab Chwojnikit 5:4. Eesti juhib kokkuvõttes 35:22. Kaks minimatši veel jäänud.

Gunnar Leheste: Lehis võidab Mendez Bellot kindlalt 6:2, üldkoor seitsmenda minimatši eel 30:18 Eesti kasuks.

Gunnar Leheste: Embrich ja Di Tella vehklevad 4:4 viiki. Üldskoor enne kuuendat minimatši 24:16 Eesti kasuks.

Gunnar Leheste: Neljas minimatš läbi. Beljajeva ei lasknud Chwojniki lähemale ja suurendas Eesti eduseisu 20:12-le.

Gunnar Leheste: Irina Embrich suurendab Josefina Mendez Bello vastu edumaad veelgi. Eesti peale kolmandat minimatši juhtimas 15:9.

Gunnar Leheste: Katrina Lehis viib Eesti teise minimatšiga 10:6 juhtima! Tamara Chwojnik sai punkte ainult topelttorgetest.

Gunnar Leheste: Beljajeva ja Di Tella minimatš jääb 2:2 viiki.

Gunnar Leheste: Beljajeva ja Di Tella on rajal ning valmis alustama.

Gunnar Leheste: 20:2 oli loomulikult ekslik seis. Matš lõppes nüüd Hongkongi 40:32 võiduga, mis tähendab, et meid huvitav kohtumine võib kohe alata.

Gunnar Leheste: Selline järjekord on Eesti - Argentina kohtumiseks paika pandud:

Gunnar Leheste: Enne Hong Kongi ja Venezuela matši lõppu Eesti ja Argentina ilmselt ei alusta, sest mõlemad on määratud 19. rajale.

Gunnar Leheste: Hong Kongi ja Venezuela matšis on algamas viimane minimatš, aga kui uskuda livescore'i, siis on Hong Kong seal juba 20:2 juhtimas, mis tundub üsna ulmeline skoor.

