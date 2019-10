Ootamatu pööre: Eesti soovib 2020. aasta vehklemise EM-i korraldusõigust

Siinse vehklemisliidu peasekretär Heino Märks ütles Delfile, et esialgsete plaanide järgi pidi EM toimuma Valgevenes. Väidetavalt läks aga Euroopa mängude korraldamine valgevenelastele oodatust kulukamaks ja tuleva aasta vehklemispeoks enam raha ei jätkunud.

Ootamatu pöördena soovib aga Valgevene nüüd korraldusõigust tagasi. "Meile anti 20 päeva aega, et avaldus esitada. Tegime selle ära, aga täna kohtub Euroopa föderatsiooni peasekretär kohtub Minskis Valgevene spordiministriga. Kuulda on olnud, et nende võimalused EM tagasi saada on 50-50," rääkis Märks.

Kui Valgevene langeb mängust välja, on Tallinna konkurentideks Plovdiv (Bulgaaria) ja Antalya (Türgi). Märksi hinnangul teeb Euroopa alaliidu töörühm sel juhul otsuse Tallinna ja Antalya vahel. Eesti eeliseks on 50 aasta pikkune Tallinna Mõõga korraldamise kogemus.

Valgevenest on uudiseid oodata kas täna õhtul või lähipäevadel, lõplikult selgub korraldaja 9. novembril. Kui õnn langeb Eestile, peetaks suurvõistlus juuni lõpus Tondiraba jäähallis.

Kuigi Eesti vehklemises pole kunagi rahauputust olnud, usub Märks, et vahendite leidmisega hätta ei jäädaks.

"Eeltöö on nii Tallinna linna kui ka riigi tasemel tehtud. Korraldusõiguse saamine just 2020. aastal oleks nagu kirss tordil. Meil on samal alal suured ootused ja lootused ka Tokyo olümpiamängudel - enne Tokyot oleks kodune EM igas mõttes kasulik," ütles alaliidu peasekretär.