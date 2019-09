OOTAMATU! Euroopa meister Katrina Lehis lõpetas koostöö treener Nelis-Naukasega

"Minu soov on jõuda olümpiale ja tunnen, et selleks on vaja muutust," ütleb Lehis.

"Olen jälginud oma arengut ning analüüsinud oma võistluseid ning tulemusi. Minu soov on olla kõige kõrgemas tipus. Täna tunnen, et vajan treeningutele nii uut lähenemist kui ka motivatsiooni. Kas see muutus viib mind ka soovitud tulemuseni, siis seda näitab aeg – kui ma seda aga ei proovi, siis ma ei saagi seda kunagi teada."

"Järgnev otsus ei tulnud kergelt, aga see on minu võimalus liikuda edasi. Annan teada, et lõpetan tänasest koostöö oma treeneri Helen Nelis-Naukasega. Olen oma treenerile tänulik tema panustatud aja ja kõige eest, mis ta on minu jaoks nendel aastatel teinud. Ükskõik mis juhtub edasi, esimene treener jääb esimeseks treeneriks, tema on ladunud aluse minu sportlaskarjäärile. Veelkord aitäh, Helen!"

"Kellega alustan koostööd ma veel öelda ei oska, läbirääkimised käivad mitme erineva treeneriga nii Eestist, kui välismaalt. Otsuse oma tuleviku ja treeneri osas teen teatavaks hiljemalt 10. september 13.00," lisas Lehis.