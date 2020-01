Olümpiakoha eest võitlev epeenaiskond alustas Kuuba MK-etappi tähtsa võiduga

Esimeses ringis vaba olnud Eesti alistas kaheksandikfinaalis Ungari 39:34 ja kohtub veerandfinaalis USA naiskonnaga.

Eesti on maailma edetablis viiendal kohal, USA on neljas. Eestil on Kuuba MK-etapilt tarvis koguda võimalikult palju punkte, et säilitada head võimalused Tokyo olümpiale pääsemiseks.