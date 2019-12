Noor Eesti epeevehkleja juhib Euroopa karikasarja edetabelit

Talle järgnevad Ukraina vehkleja Mykhailo Kublitskyi (173 punkti) ja Iisraeli vehkleja Yonatan Cohen, kes Taanis oli 20. (160 punkti)

Teisest Eesti vehklejatest on 64 parema seas veel seitsmendat kohta hoidev Markus Salm (Tallinna Mõõk/Tallinna Spordikool;143 punkti) ja 61. positsoonil paiknev Erik Tobias (Sergei Bobrovi Spordikool/ Tallinna Spordikool; 41 punkti).

Võistkondlikus Euroopa Karikasarja edetabelis tõusis Taanis võidutsenud Eesti meeskadettide koondis samuti kõrgele teisele positsioonile. Tabeliliider on Itaalia, kel on kokku 338 reitingupunkti. Talle järgneb Eesti koondis 261 punktiga ning kolmandal positsioonil oleval Šveitsil on edetabelis kirjas 252 punkti. Eesti U17 vehklemismeeskonna peatreeneriks on Juhan Salm.

Euroopa Karikasarja 2019/2020 hooaeg lõppeb kevadel Horvaatias, Porecis peetavate U17 Euroopa meistrivõistlustega. Enne seda aga on ees veel neli etappi, millest Eesti noormeestel plaanis osaleda ühel kuni kahel.