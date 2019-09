Nelis-Naukas on šokeeritud: ma ei tea, kas ma tahan enam treenerina töötada, kui õpilane sulle niimoodi noa selga lööb

„Lehis oli mu elutöö. Tegin tema jaoks kõik ja oleksin talle edaspidigi sajaprotsendiliselt pühendunud. Paraku ei andnud Lehis mulle võimalust talle mittesobivaid asju muuta,” ütles Nelis-Naukas Delfile ja Eesti Päevalehele.

„Ma ei tea kas ma enam üldse tahan treenerina töötada, kui õpilane sulle niimoodi noa selga lööb,” lisas kogenud treener.

2018. aasta vehklemise EM-il kuldmedali võitnud Katrina Lehis saatis täna meediale pressiteate, milles ütles, et on lõpetanud koostöö Nelis-Naukasega.

"Minu soov on jõuda olümpiale ja tunnen, et selleks on vaja muutust. Olen jälginud oma arengut ning analüüsinud oma võistluseid ning tulemusi. Minu soov on olla kõige kõrgemas tipus. Täna tunnen, et vajan treeningutele nii uut lähenemist kui ka motivatsiooni. Kas see muutus viib mind ka soovitud tulemuseni, siis seda näitab aeg – kui ma seda aga ei proovi, siis ma ei saagi seda kunagi teada," teatas Lehis.