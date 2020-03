Milanos viibiv Erika Kirpu koroonaviiruse ees hirmu ei tunne

"Kui järgid kõiki vajalikke nõuandeid ja ettevaatusabinõusid, pole muretsemiseks põhjust. Oleme elukaaslasega pea kogu aeg kodus. Treenime kas toas või aias ja kodust väljas käime vaid hädavajadusel. Seetõttu pole mul kusagilt viirust saada," rääkis Eesti vehkleja venekeelsele ERR-ile.

"Kui sul sümptomid puuduvad, maksab sellise testi tegemine 300 eurot," jätkas Kirpu. "Ma ei näe selleks vajadust. Mul pole kellegagi ammu kontakti olnud, ma ei käi väljas ja ma tunnen end suurepäraselt."

"Itaalias on profisport samasugune töö nagu kõik teised ametid ja töötegemine karantiini ajal keelatud ei ole, kuid kuna spordihallid on suletud, on treenimine raskendatud. Meil veab, et oleme mehega mõlemad vehklejad. Aitame teineteist, aga niimoodi kaugele ei arene."

