Kolm Eesti vehklejat pääses Dubai MK-etapil 16 parema hulka

Katrina Lehis Foto: Hendrik Osula

Epeevehklemise Dubai MK-etapil pääsesid põhiturniirile kuus Eesti vehklejat - Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk said edasi tänu kõrgele kohale maailma edetabelis, läbi eelringide jõudsid põhitabelisse Nelli Differt, Irina Embrich ja Erika Kirpu. Hetkel on peetud kaks esimest ringi ning 16 parema hulka on jõudnud kolm eestlannat.