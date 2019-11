Kius, jonn ja igavesti kestev tüli

Kuigi Nelli Differt on koduses naiste vehklemise edetabelis 3. kohal ja peaks reeglite järgi mahtuma kindlalt järgmisele MK-etapile sõitvasse koondisse, jääb uks tema ees suletuks. Koondise peatreener Kaido Kaaberma sõnul ei kehtivat koondise kokkupaneku 3 + 1 süsteem neile, kes koondise treeningulaagrites ei käi. Seega on juba aastaid koondise uksele koputanud, kuid seni ikka välja jäänud Differti seis endine. Hoolimata sellest, et ta on hooaja alguses näidanud head vehklemist.