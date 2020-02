Katrina Lehis MK-etapivõidust: kõik matšid olid rasked, aga maailma esinumbri võitmine oli eriti magus

"Emotsioonid on väga head. Alguses ei uskunudki, et see oli finaal, kui see viimane matš lõppes. Kindlasti on nende emotsioonidega väga hea minna homsesse," sõnas Lehis rahulolevalt Eesti Päevalehele ja Delfile.

Tänase pika ja väsitava päeva kõige raskemat matši ei osanudki Lehis nimetada, kuid ta tunnistas, et kartis kaotust juba avaringis. 64 parema hulgas alistas ta ungarlanna Eszter Muhari napilt 13:12.

"Ükski matš ei olnud täna lihtne. Isegi kui seis seda näitas, siis tegelikult ei olnud. Juba esimene matš oli kindlasti üks raskemaid. Ma väga hästi ei tunnetanud peaaegu mitte midagi. See oli tõesti keeruline. Ei olnud üldse palju puudu, et ma oleks kohe kaotanud esimese kohtumise. Õnneks suutsin lõpus ikkagi täpne olla ja otsustava torke ära teha. Ma ei andnud kordagi alla," märkis Lehis.

Kõige enam hindab ta aga teises ringis saadud võitu (14:9) maailma esinumbri Ana Maria Popescu üle. "Tema (Popescu) vastu oli võit väga magus. Olin sel hooajal juba kahel korral talle kaotanud. Üldse oli see minu esimene individuaalne võit tema üle. Olen väga rahul, et suutsin rahulikuks ja enesekindlaks jääda," rõhutas Lehis.

Finaalmatšis, kus Lehis alistas prantslanna Alexandra Louis Marie 15:8, haaras eestlanna korraks jalast, kuid õnneks polnud tegemist vigastusega. "Mul olid reies finaali alguses väikesed krambid, seepärast ma vahepeal ka jalast kinni hoidsin. Õnneks läksid need krambid üsna kiiresti üle."