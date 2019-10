Katrina Lehis koostööst Novosjoloviga: uued lähenemised on lisanud motivatsiooni ja laiendanud silmaringi

2019/2020 hooaega toetavad Nike ja Amserv. Nii andis Toyota brändijuht Margus Nõmmik täna Amservi poolt Lehisele üle uue Toyota Corolla hübriidmudeli, mis on varustatud kõige uuemate loodussõbralike ja turvalisust tagavate tehnoloogiatega. „Meie võimuses ei ole teha sportlase treeninguid ja ettevalmistust lihtsamaks, kuid saame talle pakkuda parima liikumisvahendi, et teekond unistuste poole oleks muretum ja turvalisem. Uue autoga loodame lihtsustada Katrina liikumisi kiire elutempo juures ja pakkuda vabadust andekale sportlasele, kes soovib muuta Eesti spordi tulevikku,” ütles Nõmmik. “Elame Katrinale ja tema meeskonnale teekonnal Olümpiani kaasa ja soovime talle teravaid torkeid,” lisas ta.

„Olümpiamängud on kõige olulisemad võistlused, milleks sportlased valmistuvad aastaid, et anda sel ühel võistlusel endast maksimum. Ka meie eesmärk on anda endast maksimum, et tagada sportlastele võimalused parimaks soorituseks. Meil on hea meel, et saame teha koostööd Katrina ja Nikolaiga, kes on vaieldamatult oma ala tipud ning kes väärivad parimaid võimalikke lahendusi, et püüelda oma eesmärkide poole,” ütles AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.

2019/2020 hooaja peasponsorid Katrinale on Tahe Outdoors ja Alexela, kellega sõlmiti sponsorlepingud. Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane ütles sponsorluslepingu allkirjastamisel, et Alexela grupp pöörab erilist tähelepanu Eesti spordikultuuri edendamisele. „Toetame mitmete spordialaliitude tegevust, et luua sportlastele uusi võimalusi. Lisaks vehklemisspordile toetame ka ratsa-, suusa-, jalgratta- ja motosporti. Meie huvi on andekatele sportlastele anda jõudu suurde maailma saamiseks. Koos muudame maailma,” ütles Laane.

Janek Pohla, Tahe Outdoorsi juhatuse liige ütles, et kuigi Tahe Outdoors on ülemaailmne veespordi ettevõte, on tore toetada ambitsioonikat sportlast mitte veega seotud alalt. „Tippsport, nii nagu iga teinegi ettevõtmine, eeldab maksimaalset pühendumist ja kui meie panus aitab viia ühe Eesti sportlase tippu, rõõmustame ühiselt.”