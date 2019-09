Mullu Katrina Lehise Euroopa meistriks aidanud Helen Nelis-Naukas kuulus seni A-taseme toetust saavate treenerite hulka. See tähendas seda, et Eesti Olümpiakomitee (EOK), kandis tema toetuseks vehklemisliidule igakuiselt 1500 eurot. Kuna Lehis teatas mõned päevad tagasi, et lõpetab Nelis-Naukasega koostöö, lõppeb ka Nelis-Naukasele toetuse maksmine. Edaspidi hakkab raha saama Lehise uus treener. Kes, pole veel teada.