Jaapani vehklemisliit määras epeemeeskonna esimese MK-etapivõiduni viinud treenerile sportlaste kiusamise eest juhendamiskeelu

Jaapanlased palkasid Gorbatšuki epeemeeskonda juhendama, et 2020. aastal kodusel Tokyo olümpial hästi esineda. See on ka tulemust toonud: värskelt võitsid Jaapani mehed Buenos Airese MK-etapi esimest korda võistkonnavõistluse.

Tuleb aga välja, et ebaeetiliste võtetega: nimelt olevat Gorbatšuk oma sportlasi sõimanud ning isegi füüsiliselt löönud. Seetõttu määras Jaapani alaliit ukrainlasele ühekuulise vehklemisega seotud tegevuste keelu, samuti ei tohi ta järgmise kuue kuu jooksul võistlustel sportlasi juhendada. See tähendab muuhulgas ka seda, et Gorbatšuk ei saa sportlasi aidata juulis Budapestis toimuval MM-il.

"Soovime igasuguse kiusamise meie spordist välja juurida ning tegutseme sellele vastavalt," seisis alaliidu avalduses.