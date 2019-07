Helen Nelis-Naukas: naistel on taskud medaleid täis, vaja on uut verd

"Kuidas saab oodata uutmoodi tulemust, kui otsuseid tehakse vanamoodi ja midagi ei muudeta?" ütles Nelis-Naukas Eesti Päevalehele, seades sellega küsimuse alla peatreener Kaido Kaaberma valikud.

Eesti epeenaiskond kaotas täna MM-i veerandfinaalis Venemaale ning jätkas kohamatšidega, mille tulemusena saadi lõpuks kuues koht.

"Meeskonna võiduhimu on suurem kui naistel, sest naistel on peale Lehise kõigil taskud medaleid täis. Pole tapjainstinkti. Naiskonda on vaja uut verd, kellel on nälg ja võiduiha suurem," lisas Naukas.

Nelis-Naukas soovitab eeskuju võtta Ungarist ja Itaaliast, kes hiljuti naiskonnas noorenduskuuri läbi viisid. "Meie aga loodame vanamoodi tegutsedes uutmoodi tulemust. Või ei looda? Millele me siis loodame? Et äkki tuleb...? Äkki õnnestub. Või tehakse kõik otsused just EOK (Eesti olümpiakomitee) rahadele mõeldes?" küsib ta.

"Lõpuks oleme niimoodi kõik rahadeta ja omadega põhjas," kujutab Nelis-Naukas ette kurba stsenaariumit.

Eesti Päevalehel pole õnnestunud vehklejaid endid ja peatreener Kaabermad täna telefonitsi tabada.