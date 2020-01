Heas hoos Kirpu: edetabeli liidrkohale ma ei mõtle, tahan naiskonnaga olümpiale

Madis Kalvet reporter RUS

Erika Kirpu. Foto: Priit Simson

Vehkleja Erika Kirpu on viimasel ajal heas hoos. Doha GP-etapil kolmanda koha saavutanud Kirpu juhib nüüd kahte kodust edetabelit. Ta on liider Eesti edetabelis ning lisaks on ta esikohal nö olümpiaedetabelis.