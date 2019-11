FOTOD | Kahju! Eesti epeenaiskond langes Tallinna Mõõgal kõrgest konkurentsist veerandfinaalis, heitlus jätkub viienda koha nimel

Vehklemisturniiril Tallinna Mõõk on pühapäeval kavas naiskonnavõistlus, mis on väga oluline ka Tokyo olümpiamängudele pääsemist silmas pidades, sest mängus on olümpiareitingu punktid. Eesti naiskond alustas kahe võiduga, kuidas kaotas seejärel paraku USA-le ning jätkab nüüd võistlust kohtadele 5.-8.