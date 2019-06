Epeenaised peavad otsustama, kas tahavad olümpiale või mitte

Epeenaiskonna põrumine Düsseldurfi EM-il on tõsine ohu märk. Seitsmes koht pole meie tase. Või on? Kui ajalukku vaadata, siis kaheksal eelneval aastal on Eesti jõudnud EM-i naiskonnaturniiril vähemalt poolfinaali. Seda isegi 2011. aastal, kui Irina Embrichi ja Kristina Kuuse kõrval vehklesid veel juunioride sekka kuuluvad Julia Beljajeva ja Julia Zuikova. Pärast seda on võidetud kaks kulda, hõbe ja kaks pronksi ning kahel puhul jäädud neljandaks. Nüüd ühtäkki seitsmes koht.