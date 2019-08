Epeemeeskond näljapajukil. Salm: oma rahakoti peal ma olümpiale pürgima ei hakka

Eesti epeemeeskonnal on rasked ajad. Võib olla EM-il neljas ja kaks aastat tagasi hõbedal, veel hiljuti MM-il kaheksa seas, aga see ei loe. Olulisem on see, mis on praegu – EM-ilt medalit pole ja MM-ilt kohta kaheksa hulgas samuti mitte. Niisiis võeti epeemehed EOK palgalt maha. Kui hästi läheb – see selgub paari nädala pärast – võivad nad hakata saama C-taseme toetust ehk 1000 eurot kuus. Selle rahaga tuleb elada, treenida ja käia laagrites ning võistlustel Tokyo olümpiakoha nimel vehklemas.