Embrich olümpia edasilükkamisest: pean aasta veel pingutama, aga kas Tokyo kvalifikatsioon algab nullist?

„Ise arvasin, et mängud lükatakse sügisesse, aga nüüd... Arvan, et Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) alustab olümpiakvalifikatsiooni nullist,” tõdes Embrich. „Samuti pannakse Eestis paika uued koondise kriteeriumid, sest me ei saa ju aasta pärast Tokyosse saata vehklejaid praeguse edetabeli põhjal.”

Kas Eestile tuleb olümpia nihutamine aasta võrra kasuks või kahjuks? „Nii ja naa. Järel on vaid üks kvalifikatsiooniturniir. Eestil on küll koht praeguses seisus olemas, ent meist sõltumata võime sellest ilma jääda,” arvas Embrich. „Tuleb oodata FIE otsust. Nii olümpia kui EM-i ja MM-i kohta, mis pidanuks toimuma juunis ja juulis. Need võistlused saab ju lükata aasta lõppu.”

39-aastane Embrich nooremaks ei muutu, kas ta pikendab karjääri olümpiani? „Pean end kokku võtma ja pingutama veel ühe aasta,” sõnas Embrich. „Eks mul mõtted olid Tokyo olümpiaga tippspordile punkt panna. Aga need kõik on teisejärgulised küsimused. Peamine, et maailm terveks saaks ja kriis ära lõpeks.”