Eesti vehklemistipp murdis treeningul jala

"Sel aastal tuleb juunikuu minu jaoks teisiti. Õnnetused ei hüüa tulles ja nii juhtus ka minuga, kui vigastasin treeningul oma paremat jalga. Kahjuks osutus esialgu kergena näiv trauma luumurruks," kirjutas ta oma Facebooki lehel.

"Kuid öeldakse, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Annan endast parima, et taastuda võimalikult hästi ning naasta tugevamalt võistlusrajale."

"Miks see juhtus, ei oskagi öelda. Tegin eelmise nädala reedel trennis tavapärast soojendust ja tundsin hüppelt maandumisel, et parem jalg tegi väikese väände," täpsustas Differt Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Kuulsin ja tundsin pöias krõksu. Kuna kohe valu ei olnud, proovisin, kas saan kõndida. Algul oli see võimalik, kuid siis sain aru, et enam hästi paremale jalale astuda ei saa."

"Röntgenilt selgus, et murd on parema jala viiendas metatarsaalluus. Hetkel on prognoosiks neli nädalat kipsi ja siis on näha, kuidas taastumine kulbe. Kui esimesed kaks päeva oli valu kohati päris tugev, siis täna on tunne juba parem."

Differt usub, et kui hooaeg kunagi jälle lahti läheb, on ta teistega samal ajal tagasi võistlustules. "Selles osas läks tõesti hästi, et võistlusteni on piisavalt aega ja usun, et jõuan nendeks korralikult taastuda. Esimesed võistlused on arvatavasti augustis."