Eesti vehklemisnaiskond pandi karantiini

Täna pidi Eesti naiskond alustama treeningulaagrit Vinnis, kuid pidid selles osalemisest loobuma. Kümmekond päeva tagasi Tartus laagris viibides puutusid nad kokku inimesega, kes andis hiljem positiivse koroonaproovi. Terviseameti nõudmisel peavad vehklejad jääma isolatsiooni.

„Ma ei oska selle kohta midagi ütelda... sain ka ise sellest alles teada," sõnas vehklemisnaiskonna üks liidreid Katrina Lehis. Alles nädalavahetusel osales ta sarnaselt koondisekaaslastele Läänemaa lahtiselt meistrivõistlustel, kus alistas finaalis Erika Kirpu. Läänemaal osales sisuliselt terve Eesti koondis. Terviseamet teavitas sportlasi juhtunust täna.

„Meie kontakt selle inimesega oli väidetavalt üheksa päeva tagasi. Nüüd peame reedeni ise karantiini jääma," selgitas vehklemisnaiskonna peatreener Kaido Kaaberma. „Vähemalt praegu on kõik sportlased terved ja tunnevad end hästi. Kuuldavasti andis nakatunu positiivse proovi sellel nädalavahetusel, sümptomid ilmnesid ilmselt nädala keskel, kuid ka see on mitu päeva pärast meie kontakti."

Vaatamata ebamugavale olukorrale ei näinud Kaaberma põhjust nurisemiseks. „Meil pole millegi üle kurta, praegusel ajal peab selliste asjadega arvestama," nentis ta. „Oleme treeninud nii palju kui võimalik ja teinud ka ühiseid laagreid. Esialgu pidi Vinni tulema ka Rootsi koondis, kuid seal läks samuti koroonaga olukord halvemaks ja nad pidid loobuma."

