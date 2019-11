Eesti epeenaiskond pääses Tallinna Mõõgal veerandfinaali

Tallinna Mõõk Katrina Lehis Foto: Jaanus Lensment

Vehklemisturniiril Tallinna Mõõk on pühapäeval kavas naiskonnavõistlus, mis on väga oluline ka Tokyo olümpiamängudele pääsemist silmas pidades, sest mängus on olümpiareitingu punktid. Eesti alustas kahe võiduga ning on jõudnud hetkel kaheksa parema hulka.