Eesti epeenaiskond pääses Tallinna Mõõgal raske võiduga 16 parema hulka

Delfi Sport RUS

Tallinna Mõõk Katrina Lehis Foto: Jaanus Lensment

Vehklemisturniiril Tallinna Mõõk on pühapäeval kavas naiskonnavõistlus, mis on väga oluline ka Tokyo olümpiamängudele pääsemist silmas pidades, sest mängus on olümpiareitingu punktid.