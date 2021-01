Eesti epeenaiskond läheb olümpiapääset jahtima Kaasanisse

FIE teatas, et nende täitevkomitee otsustas pärast paljude föderatsioonidega peetud läbirääkimisi, et iga relvaliigi olümpia valikvõistlus peetakse eraldi kohas.

Epeevehklejate jõuproov toimub 19.-23. märtsil Kaasanis (nii meestele kui naistele), espadroni võistlus peetakse 10.-14. märtsil Budapestis (Ungari) ja floreti valikvõistlus 26.-28. märtsil Dohas (Katar).

Eesti vehklemisliidu peasekretäri Heino Märksi sõnul tahetaksegi Kaasani võistluse järel olümpiareiting lukku panna. "Kaasani võistlus on esialgu Hiina planeeritud MK-etapi asemel. Enne seda ühtegi etappi ei toimugi. See läheb nüüd vastuollu FIE enda väitega, kus nad lubasid, et sportlased saavad enne tähtsaimat võistlust kaks kuud võistelda," lausus Märks.

Pärast otsustavat olümpiakvalifikatsiooni Kaasanis peetakse veel vaid kontinentide võistlusi, kus saavad individuaalset olümpiapääset jahtida need riigid, kelle koondis olümpiale ei jõudnud. "Ma eeldan, et meie naiskond saab olümpiale. Meie meestest on kandidaat Sten Priinits," lausus Märks.

Tokyo olümpiamängud peaks algama 23. juulil 2021.