Eesti ainus naisratastoolivehkleja läheb MMile olümpiapääset püüdma

Mezentseva näol on tegemist vehklejaga, kes on aastaid võistelnud tavaklassis, kuid vigastuse tõttu ei saa enam seistes võistelda. Üleminek on olnud Mezentseva jaoks väga vaevaline. Ühel hetkel tuli mõistmine, et ratastoolis vehklemine on nagu peegelpildis tavavehklemine ning peale seda on ta tegelenud oma reflekside ümber õppimisega.

Ratastoolivehklemine on Mezentseva hinnangul väga kiire ja intensiivne ning tavaliselt kestab kohtumine 15 torkele umbes minut aega. Kuna ratastoolid on põranda külge kinnitatud, siis ei ole võimalik veheldes distantsi suurendada ning mõlemad vastased on pidevalt torke kauguses.

“Ratastoolis ei ole võimalik rahulikult mõelda ega vastast tunnetada, see töö tuleb ära teha enne kohtumise algust.” sõnab Mezentseva. Ta lisab: “Väga palju tööd tuleb teha relvast vaba käega, mis peaks justkui jalgu asendama, kuid tavavehklemises on see ainult hoogu andev. Suurimaks erinevuseks on see, et ratastoolis peab kasutama ülakeha liikumiseks, siis tavavehklemises on ülakeha paigal ning liiguvad jalad ja relvast vaba käsi.” Paljudes teistes riikides vehklevad tavavehklejad ka ratastoolis, sest see parandab oluliselt reaktsioonikiirust ning muudab käe väga liikuvaks.