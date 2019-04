DELFI VIDEO | Pika pausi järel Eesti meistriks kroonitud Novosjolov: kui niimoodi edasi läheb, siis olen sunnitud taas võistlusi vahele jätma

Haapsalus toimunud jõuproovil võitis Novosjolov alagrupis kõik kohtumised. Kaheksandikfinaalis alistas Novosjolov 15:10 Tõnis Rennu. Veerandfinaalis oli ta 15:12 üle Dmitri Švõrojovist, poolfinaalis seljatas vanameister 15:7 Marno Allika ning finaalis oli Novosjolov 15:14 üle Peeter Turnaust.

Pronksmedalid seega Allikale ning teises poolfinaalis kaotanud Sten Priinitsale.

„Finaal oli väga põnev. Kui niimoodi edasi läheb, siis olen sunnitud taas võistlusi vahele jätma,“ viskas Novosjolov nalja. „Kui vaadata minu hooaega, siis olen seni võitnud ainult ühe kohtumise. Seega vehklemispraktikat on väga väike. Kodune võistlus on hea proovikivi. Eesti meistrivõistlused on auasi.“

Meeste võistluse lõpptulemused.