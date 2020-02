Võimas! Taliujumise MM-ilt toodi Eestisse 100 medalit

"Ma polnud kuus aastat tiitlivõitlustel ujunud. Seekord tundsin endas jõudu ja läks väga hästi. Ajad olid kiiremad. Alasid oli nüüd rohkem kui varasematel MM-idel, sellest ka rohkem medaleid. Nii soojas vees pole ma varem taliujumisvõistlustel ujunud," muljetas 63-aastane Haggi.

"Mulle oli see viies taliujumise MM. Kui alustasin 2012. aastal Jurmalas, oli alasid vähe. Nüüd võistlesin üheteistkümnest alast üheksal. Teist korda oli MM-il kavas 25 m liblikujumine. Ei ujunud vaid 1000 m ja 450 m. Esimest korda võistlesime üle kuuekraadises ilma jääta vees MM-il. Üldine tase on ujujate seas tõusnud, konkurents on tihedam," arutles individuaalselt viis kulda ja neli hõbedat võitnud ning teatetiimides kulla ja hõbeda saanud kuuekordne ilmameister Merle Vantsi.

Noorematest ujujatest oli edukas 16-aastane Rihard Viherpuu Viimsi Veeklubist. Ta võistles kolmel individuaalsel alal ja tuli neis kõigis ka maailmameistriks. Teatetiimis sai ta hõbedase medali.

Oma debüüdi taliujumise MM-l tegi 17-aastane triatleet Maria Bondratšuk. Ta osales seitsmel alal ja võitis 5 hõbedat ja 2 pronksi. Vaid kuldsete medalitega naasis Bledist endine tippujuja ja tänane treener Eha Lilienthal. Viiekordne ilmameister Lilienthal sai individuaalselt 3 kulda ja 4x25 vabalt ja 4x25 m rinnuli teatetiimides kullad.

Oma vanusegrupis, mehed 45+ seisid 25 m vabaltujumises koos poodiumil Henri Kaarma, Joel Armei ja Bruno Nopponen. Armei võitis 2 kulda ja 2 hõbedat individuaalselt, 2 hõbedat sai ta teatetiimides.