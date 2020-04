VIDEO | Venemaa ujumiskaunitar teeb köögilaual kuiva trenni

Tegelikkuses on harjutus aga selle nimetusest oluliselt karmim ning nõuab sooritajalt väga tugevaid kerelihaseid.

"Ujume maa peal või köögis," kommenteerib Jefimova video tutvustuses. "Paljud on küsinud, millised harjutused asendaksid basseinis treenimist. Ausalt öeldes on see praktiliselt võimatu, sest basseinis ujumiseks pead sa vett tunnetama."

"Aga on on mõned harjutused, mis minu arvates on basseinis treenimisele piisavalt sarnased. Need ei pruugi sul aidata kiiremini ujuda, kuid hoiavad sind vormis ja arendavad su tehnikat."