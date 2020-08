Ujumisliit on terviseameti pressiteatest hämmingus: väidetakse, et meie võistlustel sai alguse nakkuskolle, kuid infot meile ei anta

Eesti Ujumisliidu peasekretär Pille Tali ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et talle tuli uudis, et Eesti ujumise meistrivõistlustelt võis alguse saada nakkuskolle, väga suure üllatusena.

"Lugesin sellest esimest korda just praegu Delfist. Meie võistlusest on nii palju aega möödas (võistlused toimusid 3.-6. augustini - toim.), seal polnud pealtvaatajaidki ja nüüd loeme, et sealt sai alguse kolle, ilma et keegi oleks meiega Terviseametist ühendust võtnud," sõnas Tali.

Pool tundi hiljem, kui peasekretär on läbi helistanud mitu inimest, lisas ta: "Võtsin ühendust erinevate inimestega, kelle käest vähegi infot saab, aga ma olen samas olukorras kui enne. Võtsin ühendust Aura juhatajaga, kes luges seda uudist samuti Delfist. Rääkisin Terviseameti Lõuna regiooni juhi Tiia Luhtiga ja infot on ikkagi ainult nii palju, et tegemist on ujumisvõistluste ajal nelja päeva jooksul Aura keskuses isiku võimaliku nakatumisega. Kas ta oli kohvikukülastaja, ujuja, treener, töötaja, selle kohta rohkem infot ei saanud."

"Meie ujumisringkonnale pole küll teada antud ühestki nakatunust. Luht ütles, et ei tohi üle reageerida, aga mina ei tea, kuidas nad saavad sellise lause pressiteatesse panna, kui see on vaid üks võimalikest kohtadest, kus võis kolle alguse saada," lisas Tali.



Eesti meistrivõistluste avapäeva algust lükati teatavasti 3. augustil kolme tunni võrra edasi, sest terviseamet ootas mitu päeva tagasi võetud veeproovide tulemusi. Kolm tundi hiljem andis terviseamet võistlusteks rohelise tule.