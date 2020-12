Ujumisklubide pöördumine: keelata tegevus keskkonnas, kus viirus tõestatult ei levi, ei ole põhjendatud

"WHO on korduvalt oma allikates avalikustanud fakti, et vees ja ujudes Covid viirus ei levi. Samuti on tõestatud, et viiruse levikut pidurdab ruumide temperatuuri ja niiskuse tõstmine," teatavad ujumisklubide esindajad, et lisaks kõigele ei toimu veespordialade harrastamisel aerosoolset levikut, hingatakse välja vette ja puudub kontakt ala harrastajate vahel.

Ujulates on selline keskkond igapäevane: tavalisest toatemperatuurist kõrgem õhutemperatuur ja palju suurem õhuniiskus, mis pärsib viiruse levikut võrreldes tavaliste spordisaalidega või mistahes muude avalike ruumidega.

"Ujumist harrastades on basseini täismahutavuse korral ühel rajal ujuja kohta 6,2 ruutmeetrit. Maksimaalne raja mahutavus Tervisekaitse nõuetest tulenevalt on 10 inimest rajal.

Tagatud on piisav vahemaa ja ruum ühe harrastaja kohta ka piiranguteta tingimusest.

Liikmete arvult Eesti suurim ujumisklubi Orca Swim club, liikmeid 1200 ja Nordswim Viimsi ujumisklubi peaaegu 300 lapsega, ei ole alates koroonakriisi algusest klubis toimunud ühtegi nakatumist, mille saab kindlasti ka Terviseameti statistikast välja võtta," avaldavad ujumisklubid.

Klubid teatavad, et on väljaspool veetreeninguid rakendanud omalt poolt alates septembrist lisanõudeid, et maandada viiruse leviku võimalikes piirkondades (fuajeed, pesu- ja riietusruumid) nakatumise riske.

"Spordiklubid on viimase 9 kuu jooksul olnud sisuliselt suletud 5,5 kuud, kuna ka suvel koolivaheaja tõttu laste treeninguid ei toimu. Meie tegevusele olid seni niigi kehtestatud lisapiiranguid (10 last rühmas).

Oleme antud teemal pöördunud ka Vabariigi Valitsuse, teadusnõukoja, Kultuuriministeeriumi, Spotsiaalministeeriumi, EOK, Tallinna Spordiameti ja Terviseameti poole, et ära hoida veespordialade klubide tegevuse sulgemist.

Valitsus on seni väljendanud oma põhimõtteid kriisi juhtimisel: "Kui kehtestame piiranguid, siis lõikude, kihtide, piirkondade kaupa, mitte ei panda kogu elu lukku, sest sellel on tagajärjed.”

Klubidele jääb tegevuse keelustamise tulemusena kohustus treenerite töötasude, maksude ja püsikulude katmise näol, samas sissetulekud (õppemaksud) vähenevad 100%.

Samuti mõjutab see spordibaase, kus klubid on rentnikud ning seal töötavaid inimesi.