TV3 VIDEO | Üliohtlik katse - Eesti tippujuja vajus vee all kokku!

Spordivideo portaali sport.tv3.ee rekordite sarja raames kutsus Kalev Kruus vee all ujumist proovima ka tippujuja Martin Allikvee, kes on Eesti Olümpiakoondise liige ning mitmekordne Eesti rekordi omanik rinnuli ujumises.

Katse mõte oli proovida, kui pika distantsi suudavad Eesti tipud vee all ujuda. Martin Allikvee oli valmis katsetama, kuigi polnud taolist eksperimenti varem teinud. Katse lõpus sportlane aga lihtsalt minestas.

„Tegemist on väga tugeva ja kogenud sportlasega, kes liigub vees ilmselt kiiremini kui maal. Vee all ujumine on aga hoopis teine teema ning Martin Allikvee üritus tõestas seda, kui ohtliku spordialaga on tegu,“ kirjeldas Kalev Kruus.