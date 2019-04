Teine Eesti ujuja täitis Tokyo paraolümpiamängude A-normatiivi

Liksor läbis 100m rinnulidistantsi eelujumise 1.18,21-ga ning parandas finaalis seda aega veelgi, saades tulemuseks 1.18,00.

Tegelikult ujus Liksor paraolümpiamängude A-normatiivi välja juba ka eelmise aasta. EM-il, kuid see võistlus ei mahtunud veel Tokyo kvalifikatsiooni perioodi.

Eesti ujujatest on Tokyo paraolümpiamängude pääsme endale taganud ka Matz Topkin.

Selle aasta sügisel peetakse Londonis paraujumise MM, kus on samuti võimalik täita paraolümpiamängude normatiive. MMi pääsme on tänaseks lunastanud peale Robin Liksori veel Matz Topkin ja Susannah Kaul. Viimane võimalus MMi normatiive täita on meie ujujatel 6.-9. juunini, kui toimub selle aasta viimane MK etapp Berliinis.