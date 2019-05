TÄNA DELFI TV-s | Ujumises jätkuvad Eesti 100. meistrivõistlused, õhtul ootavad ees endiste meistrite teatevõistlused

Ka Joonas Niine nõustub, et tegemist on eriliste eestikatega. “Muidugi tunduvad need võistlused erinevad, kuna tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega ning see on suur ja uhke saavutus kogu Eesti ujumisringkonnale,” rääkis Niine, lisades: “eesmärgiks on ujuda võimalikult hästi praeguse vormi kohta ning klubi edukalt esindada.”

Laura-Liis Valdmaa jaoks on kõik Eesti meistrivõistlused suure tähendusega ja talle on oluline ka nendel võistlustel osaleda. “Kindlasti annab tähtsust juurde ka see, et tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega,” sõnas Valdmaa, kelle sõnul on ettevalmistus sujunud plaanipäraselt. “Olen saanud kõik treeningkavad ära täita ja eesmärkideks oleks kindlasti enda tulemuste parandamine.”

“Minu arvates ei tundu need Eesti meistrivõistlused tavapärasest erinevad, eestikad on eestikad,” arvas Alex Ahtiainen, kelle eesmärgiks on sellegipoolest hästi ujuda. “Eesmärk on ujuda isiklike rekordeid ja võita ka näiteks üks meistritiitel,” sõnas Ahtiainen, kes on võitnud meistritiitli küll lühiraja meistrivõistluste segateates, kuid individuaalaladel tal veel absoluutklassi Eesti meistritiitlit pole.

“Eks need Eesti meistrivõistlused on ikka olulised, aga eelmise aasta Eesti 100 tekitas rohkem teistsugust tunnet, ilmselt aitas eelmise aasta eriline medal sellele kaasa,” rääkis Armin Evert Lelle, kelle eesmärgiks on ujuda isiklikke ja võtta igalt individuaalalalt kuld.

“Ma pole selle peale mõelnud, kas selle aasta eestikad on erinevad, kuid kindlasti on 100. Eesti meistrivõistlustel omaette väärtus juures. Samas ujumist see ilmselt otseselt ei mõjuta,” rääkis Margaret Markvardt, kes lisas: “Mul on hetkel käsil gümnaasiumi lõpetamine ja eksamiperiood. Seetõttu on ka ettevalmistus olnud teistsugune, kui ma oleksin soovinud. Tänu eesti keele eksamile tuli kõrvale jääda ka lõunalaagrist Türgis.”

Oodata on põnevat võistlust, mida on võimalik jälgida nii Aura Veekeskuses kohapeal kui ka Delfi.ee vahendusel live-ülekandena. Otseülekandeid õhtustest finaalidest kommenteerivad endised tippujujad – Martti Aljand, Andres Olvik ja Martin Liivamägi.