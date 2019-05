TÄNA DELFI TV-s | Tartus algavad 100. Eesti meistrivõistlused ujumises

Mitmed võistlustulle astuvad ujujad rääkisid meile, mis tunne on võistelda 100. Eesti meistrivõistlustel, milline on olnud ettevalmistus ja millised on nende eesmärgid.

“100. Eesti meistrivõistlused on kindlasti erilised. Eriti nüüd kui USAs pikemalt olen olnud, sest Eesti on ikkagi kodumaa ja oskan seda paremini hinnata,” rääkis Kertu-Ly Alnek, kes õpib ja elab Florida osariigi pealinnas Tallahassees. “Nendel eestikatel, nagu igal võistlusel, tahan hästi ujuda. Eraldi valmistunud ma pole, kuid annan endast kindlasti maksimumi”.

Ka Joonas Niine nõustub, et tegemist on eriliste eestikatega. “Muidugi tunduvad need võistlused erinevad, kuna tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega ning see on suur ja uhke saavutus kogu Eesti ujumisringkonnale,” rääkis Niine, lisades: “eesmärgiks on ujuda võimalikult hästi praeguse vormi kohta ning klubi edukalt esindada.”

Laura-Liis Valdmaa jaoks on kõik Eesti meistrivõistlused suure tähendusega ja talle on oluline ka nendel võistlustel osaleda. “Kindlasti annab tähtsust juurde ka see, et tegemist on 100. Eesti meistrivõistlustega,” sõnas Valdmaa, kelle sõnul on ettevalmistus sujunud plaanipäraselt. “Olen saanud kõik treeningkavad ära täita ja eesmärkideks oleks kindlasti enda tulemuste parandamine.”

“Minu arvates ei tundu need Eesti meistrivõistlused tavapärasest erinevad, eestikad on eestikad,” arvas Alex Ahtiainen, kelle eesmärgiks on sellegipoolest hästi ujuda. “Eesmärk on ujuda isiklike rekordeid ja võita ka näiteks üks meistritiitel,” sõnas Ahtiainen, kes on võitnud meistritiitli küll lühiraja meistrivõistluste segateates, kuid individuaalaladel tal veel absoluutklassi Eesti meistritiitlit pole.