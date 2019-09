Tallinnasse ehitatakse Eesti uhkeim ujula

Ujula sisaldab nii 50 kui ka 25 meetri basseini. Praegu pole Tallinnas ühtegi tippvõistlusteks sobilikku täismõõtmetes ujulat, vahendas ERRi spordiportaal Vikerraadio uudislõiku.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tõi välja, et Eestis pole ühtegi ujulat, kus oleks nii 50-meetrine võistlusbassein kui ka 25-meetrine treeningbassein. "Ilma selleta ei ole võimalik suuri rahvusvahelisi võistlusi läbi viia. Rääkimata sellest, et selleta on raske ka sportlasi ette valmistada suurteks võistlusteks."

"Meie eesmärk on ühest küljest tagada sellise ujula ehitamine, mis vastab olümpianormidele, aga muidugi teisest küljest - et seda basseini saaksid kasutada nii harrastajad kui ka noorsportlased," lisas ta.