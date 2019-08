Skandaalse Hiina ujuja dopinguistung spordikohtus on publikule ja meediale avatud

Kolmekordse olümpiavõitja kaasuse viis spordiarbitraaži Maailma Antidopingu Agentuur (WADA), kuna Rahvusvaheline Ujumisliit (FINA) piirdus hiinlase puhul vaid hoiatusega.

CAS pole täpselt öelnud, millal istung aset leiab. Pressiteates on avaldatud vaid nii palju, et Suni üle mõistetakse kohut tõenäoliselt Šveitsis. Kui alguses kavandati istung septembrikuusse, siis viimase info kohaselt ei toimu see enne oktoobri lõppu.

Tegemist saab olema alles teise avaliku istungiga CAS-i ajaloos. Esimene säärane toimus 1999. aastal, kui FINA oli kohtu alla toonud Iiri ujuja Michelle Smith de Bruini.

Istungi soovis avalikuks teha Sun ise, et olla täielikult läbipaistev ja oma nimi puhtaks pesta.

Dopingurikkumises süüdi mõistmise korral ähvardab 27-aastast Yangi eluaegne võistluskeeld, kuna ta sai keelatud ainete kasutamise eest karistada juba 2014. aastal, olles patustanud trimetasidiiniga. Kuna Hiina antidopinguagentuuri silmis ei tarvitanud ta dopingut pettuse eesmärgil, piirduti toona kolmekuulise võistluskeeluga.