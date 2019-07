Skandaal ujumise MM-il: hõbeda võitnud austraallane keeldus kullamehega ühele pildile tulemast

Kui pronksimehele Gabriele Dettile ei olnud võitja Sun Yangiga poseerimine probleemiks, siis hõbeda võitnud austraallane Mack Horton on Yangi vastu varemgi teravalt sõna võtnud ning on hiinlasega avalikult tülis. Kui Dettiga sobis Hortonile poseerida, siis Yangil otsustas ta kätt mitte suruda ning koos temaga ei soostunud ta ühisfotole jääma.

Põhjuseks Yangi kohal rippuvad dopingukahtlused: 2014. aastal karistati teda keelatud aine trimetazidine'i eest kolmekuulise võistluskeeluga, kusjuures Yang ise väitis, et võttis ainet südameprobleemi tõttu. Hoopis tõsisemad kahtlustused ilmnesid aga alles nädalapäevad tagasi, kui selgus, et Yangi küsimus on juba kuid olnud rahvusvahelises spordikohtus (CAS) - nimelt kiskus asi meediasse lekkinud FINA dopingupaneeli raporti kohaselt inetuks eelmise aasta septembris, kui sõltumatud dopinguametnikud Zhejiangi provintsis Suni villat külastasid ja temalt vereproovi võtsid. Sportlane olevat koos turvamehega haaranud vasara ja proovipurgid testijate silme all vasaraga hävitanud.

Rahvusvaheline Ujumisliit (FINA) ei otsustanud Yangi selle eest aga karistada ning seeõttu kaebaski Rahvusvaheline Antidopingu Liit (WADA) asja edasi CAS-i. 27-aastane Yang on kolmekordne olümpiavõitja.

Hortoni ja Yangi vahel on tüli üleval olnud juba 2016. aasta Rio olümpiast alates - seal väitis Horton, et treeningul segas Yang teda sihilikult vees plätserdamisega, kuid ütles, et dopingu eest karistada saanud sportlaste suhtes temal austus puudub.