Sigrid Sepp Hawaiil - kool, treeningud, imeline loodus ja koroona

Toidupoed, ehituspoed ja apteegid on peamiselt lahti, enamus rannad ja pargid on kinni. Kõige suurem turismipiirkond Waikiki on inimtühi ja maskid on avalikes kohtades kohustuslikud. Enamus inimesi peavad piirangutest ilusti kinni ja minu arvates paanikat siin küll ei ole. Hetkel on tuvastatud vaid 600 juhtumit.

Millal plaanid Eestisse tulla?



Hetkel ei oska kindlalt öelda, millal Eestisse tulen. Olukorda ja pikka lennureisi Hawaiilt arvestades võtan elu planeerimist päev päevalt ja hetkel veel lennupileteid Eestisse ei ole, aga loodan juunikuus kodumaale jõuda.



Mida soovitad ujujatele, kes praegu basseinis treenida ei saa?



Alguses oli teadmatus raske ja imelik oli aktsepteerida elu ilma basseinita. Selle kuu-kahe jooksul olen õppinud, et kõike ei saa kontrollida ja ette planeerida, vahepeal peab elama üks päev korraga. Tähtis on teha kõik, mida sa saad, et olukord kontrolli all hoida ja enda ning teiste eest hoolt kanda. Hinga rahulikult, naudi, et ei lõhna kloori järerle 24/7 ja suuna oma energia sellesse, millest ise naudingut leiad. Mine jookse, tee joogat, matka oma koeraga, aita uus puuriit maale vanaema juurde ehitada, dekoreeri oma tuba ümber ja naudi, et ei pea alatasa treeningute peale mõtlema ja oma elu ujumise ümber organiseerima.

Võta seda kui vaimset puhkust, et siis, kui basseini jalle hüpata saad, taasavastad oma armastuse ujumise vastu. Samuti suhtle oma sõprade ja perega, helista vanavanematele, loe raamatuid, kirjuta oma mõtteid üles, maali. Minu karantiinimõte, mida jagada sooviksin – inimesed on justkui kestev koroonaviirus oma kallile koduplaneedile. Me ei saa kliima soojenemist ja planeedi muutmist selles etapis enam peatada, aga me saame kurvi lamedamaks teha. Mõtle selle kaose keskel, kuidas saaksid sina oma panuse anda ja mida saaksid igapäevaselt tegema hakata, et meie kodu kaitsta. Kanna oma kohvitopsi ja söögiriistu kaasas, sorteeri prügi, vii oma riided taaskasutusse, osta orgaanilist ja kodumaist, istuta puu, mine oma kotiga poodi, korja prügi üles ja tee muid väikseid tegusid planeedi päästmiseks. Hulluks ja äärmusesse ei ole vaja minna, aga tee iga päev midagi, et meie planeeti, meie kodu, kaitsta.