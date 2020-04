Rootslannast olümpiavõitja avaldas eriolukorra positiivse külje sportlaste jaoks

"Ma olen viimastel aastatel nagu hull ringi rahmeldanud, aga nüüd olen saanud pikemat aega Stockholmis oma kodus veeta," rääkis rootslanna Expresseni vahendusel. "Mul on olnud võimalus puhata. Ma hindan seda väga, ehkki mulle meeldib ka võistelda."

"Arvan, et tegelikult tulevad palju sportlased pärast eriolukorra lõppu hoopis paremas konditsioonis võistlustulle tagasi," tõdes Sjöström. "Paljud, kes on end pikalt üle treeninud, on sunnitud nüüd rohkem puhkama. Usun, et see mõjub neile hästi."

26-aastane Sjöström avaldas, et võttis uudise Tokyo olümpiamängude edasi lükkumisest vastu rahulikult. "Arvan, et 18-19-aastasena oleksin hoopis rohkem pettunud olnud. Nüüd ei tundu see aga nii hull olukord ja tuleb lihtsalt kasutada ära võimalust puhata. Olen seda juba pikemat aega vajanud, aga pole saanud seda endale lubada."

Rootslanna lisas, et saab siiski iga päev ujumas käia. "Ma treenin jätkuvalt, aga vähem, kui oleksin olümpia eel treeninud. Ujun igal hommikul, aga ülejäänud päevaga teen, mida tahan. Rootsis on meil jätkuvalt võimalus seda teha, sest veekeskused on veel lahti."