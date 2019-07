Olümpiavõitja ujumise MM-i eel: kõik teavad, et me võistleme dopingusööjate vastu

"Nagu me näinud oleme ja nagu kõik meist ilmselt arvavad, võistleme me mingil hetkel dopingutegijate vastu ning seda ei peaks isegi ütlema," vahendab BBC Sport Kingi sõnu.

"Ma ei tea, mis muutuma peaks, aga miski peaks. On kurb, et me kõik oleme dopingusportlaste vastu ujunud ning neid leidub ilmselt ka sellel võistlusel."

Kingi avaldus tuli pärast seda, kui temalt küsiti kommentaari kolmekordse olümpiavõitja, hiinlase Sun Yangi skandaali kohta. Yangi ootab ees spordiarbitraaži istung eelmise aasta septembris toimunud intsidendi pärast, kui Sun kodumaal dopinguküttide silme all koos oma turvamehega vasara haaras ja sellega proovipurgid purustas.

King lisas, et ta ei tunne end FINA lähenemise pärast antidopingureeglitesse just kuigi mugavalt. Yangi skandaal ongi just seetõttu nii kaugele läinud, et FINA tema ajutise võistluskeelu jaanuarikuus tühistas. Spordiarbitraaži pöördus FINA arusaamatu teo pärast maailma antidopingu agentuur WADA.