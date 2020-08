Miks ei peeta ujumise Eesti meistrivõistlustel seekord teateujumisi? Alaliidu president selgitab

Eesti Ujumisliidu president Simon Renno selgitas Delfile, et meistrivõistluste programm pandi paika juuni lõpus ja juuli alguses toimunud juhatuste koosolekul, kui Eestis kehtis veel 2+2 reegel.

"Arvasime, et inimeste kokkupuute risk on teateujumiste puhul liiga kõrge. Isegi kui reeglid oleks lubanud teatevõistlusi pidada, leiame, et nii on targem. Sel hetkel, kui me seda otsustasime, olid piirangud karmimad kui täna," põhjendas Renno.

Koroonaohu tõttu vähnedati igale distantsile üles antavate sportlaste arvu 12-le. Samuti on 6. augustini toimuvate võistluste programm koostatud selliselt, et korraga oleks ujulas võimalikult vähe inimesi. Just teateujumised oleksid korraga basseini ääres viibivate inimeste arvu ohtlikuks suureks viinud.

"Teateujumiste ärajätmine oli päeva lõpuks kompromiss, mille pidime lihtsalt tegema. Peame olema õnnelikud, et saame üldse võistlusi korraldada. Ujumine on ala, kus on äärmisel raske treenida ilma, et sul pole silme ees mingit eesmärki või võistlust. Selliselt võib sportlasel sära silmist väga kiiresti kaduda," lisas Renno.

Tartus viimastel päevadel tekkinud uus koroonakolle teeb Renno sõnul ujumisliitu ettevaatlikuks, kuid paanikaks presidendi arvates põhjust ei ole. "Kindlasti teeb ettevaatlikumaks. Seda enam olen ma õnnelik, et me võtsime kasutusele eriolukorras koostatud programmi. Õnneks on enamus meie võistlejaid pärit väljaspoolt Tartut ja kohalike inimestega palju kokku ei puutu. Keegi ei käi neist ööklubis, kontserdil või pidudel, vaid liiguvad peamiselt ainult ujula ja hotelli vahet," lausus Renno.

Ujumise Eesti meistrivõistlusi näeb otseülekandes Eesti Ujumisliidu Facebooki leheküljel