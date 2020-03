Michael Phelps loodab, et olümpia edasilükkamine sportlasi enesetapuni ei vii

"Ma loodan tõesti, et me ei näe seetõttu enesetappude arvu tõusu sportlaste seas. Vaimse tervise aspekt on siin hetkel kõige tähtsam. See edasilükkamine on täiesti tundmatu maa. Me pole midagi sellist varem näinud. See oli muidugi õige otsus, aga mu süda murdub sportlaste pärast," rääkis 23 olümpiakulda võitnud endine ujuja NBC-le.

"Oled kogu elu selle hetke nimel rüganud. Ja siis selline vingerpuss. "Ei, sa pead veel ühe aasta ootama." Kui see minuga oleks juhtunud, kaotaksin ma ebakindluse tõttu pea. Ma oleks sõnatu ja mõtleks, kas see on üks halb uni."

Tokyo olümpiamängude korraldajad teatasid teisipäeval suurvõistluste edasilükkamisest 2021. aastasse. 124-aastase ajaloo jooksul pole olümpiamänge kunagi veel edasi lükatud. Kolmel korral (aastatel 1916, 1940 ja 1944) jäeti mängud sõja tõttu ära.