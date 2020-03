Maailmarekordiomanik olümpia edasi lükkamisest: uskumatu, et pean veel ühe aasta ujuma

Need on sportlased, kes valmistusid oma elu viimaseks olümpiaks. Üks selliseid on 200 meetri vabaltujumise maailmarekordiomanik ja Pekingi olümpiavõitja Federica Pellegrini.

"Ma pean veel ühe aasta ujuma. Ma ei taha seda uskuda..." ahastas 31-aastane itaallanna Instagrami postituses. "See tundub nagu nali, saatus, kokkusattumus... fakt, et ma ei saa veel ujumisega lõpetada."

"Oleksin eelistanud sel aastal võistelda, aga kogu maailmas toimuvat arvestades ja silmas pidades seda, et paljud sportlased ei saa treenida ning me oleksime mängudele läinud erineva ettevalmistusega, oli olümpia edasi lükkamine õige otsus."

Pellegrinile kuulub 2009. aastast pika basseini 200 meetri vabaltujumise maailmarekord 1.52,98. Ka neli eelmist maailmarekordit olid tema nimel. Pekingi olümpiakulla kõrval on tal 50 meetri basseinist ka kuus maailmameistritiitlit ja seitse Euroopa meistrivõistluste kulda.