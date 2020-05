Lühirajaujumise maailmameistrivõistlused jäävad tänavu ära

MM-i uuteks kuupäevadeks on 2021. aasta 13.-18. detsember.

"Abu Dhabi lühiraja maailmameistrivõistluste edasilükkamine on kurb uudis meie tippujujatele, kes vaid nädal tagasi alustasid taas treeninguid just MMi silmas pidades," kommenteeris uudist Eesti ujumisliidu president Simon Renno, lisades: "siiski arvestades haigusjuhtude järsku kasvu Araabia Ühendemiraatides, on FINA otsus mõistetav. Õnneks on tänase seisuga toimumas FINA Maailmakarika võistlused, sh meile lähemal Berliinis ja Budapestis juba oktoobri lõpus, kus loodame kindlasti meie tippe startimas näha!"