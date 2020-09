KUULA I Parasportlane Matz Topkin: väljakutsed ongi selle jaoks, et need ületada ja läbi teha

Matz Topkin on mees, kellel on jäsemetest täies ulatuses olemas vaid vasak jalg, aga see ei ole takistanud teda tegelemast tipptasemel ujumisega. Lisaks on ta proovinud kergejõustikku, suudab tõmmata lõuga, mängida vabalt arvutimänge ja on juhtinud ka iseseisvalt autot. Juba enne lasteaeda minekut suutis ta süüa iseseisvalt kahvlit ja nuga varvaste vahel hoides.

Matz jagab saates oma uskumatut teekonda selleni, kuidas ta Eesti esimese sportlasena täitis ära Tokyo paraolümpiamängude normid: ''Tokyo jaoks seadsin selge sihi tulla seal poodiumile ja kui eriolukord välja kuulutati, siis oli ikka väga keeruline. Ma ei tahtnud trenni teha, vaid aja maha võtta ja puhata, aga treener ei lubanud.''

Matz on arvamusel, et ainult tema ise on vastutav oma tulemuste eest ning pole mõtet kedagi teist süüdistada: ''Olen nii tohutult võidunäljas inimene, et ma ei ei suudaks üldse normaalselt olla. Kui ma peaksin kaotama, siis tean, et see on sellepärast, et ma ise ei andnud piisavalt.'' Praegu teeb sportlane nädalas 5x ujumistrenni ning jõusaalis käib 2x, aga olenevalt sellest, mis võistlused on tulemas, võib ka kuni 14 veetrenni nädalas teha. Kõikidel inimestel soovitab Topkin välja magada ja korralikult süüa, see on tema sõnul kõige puhul õige vastus.

''Teemanteid vormitakse rõhu all! Väljakutsed ongi selle jaoks, et need ületada, et need läbi teha,'' on Matzi positiivne suhtumine väljakutsetesse. Matzi enesekindlus ja eluterve maailmapilt on tõeliselt inspireerivad.

