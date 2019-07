Kuuenda ajaga MM-il poolfinaali jõudnud Zaitsev: ma ei uskunud ka ise seda, mida tablool nägin

"Ma ei uskunud ka ise seda, mida tablool nägin," oli ka mees ise üllatunud. "Enne starti oli suurem närv sees kui tavaliselt. Millegipärast mõtlesin, et võib minna halvasti, aga üritasin hingata ja ennast rahustada. Andsin endast maksimumi ja tuli selline tulemus. Kui olin poole basseini peal, tundsin, et sain hea tõmbe kätte," vahendab ERR Sport.

Eelujumiste kuues aeg andis Zaitsevile koha poolfinaalis, mis toimub Eesti aja järgi kell 14.23. "Ma sain kohe aru, et olen poolfinaalis, aga ikka ei saa veel aru, et see olen mina... ja et kuuendana edasi, see on minu jaoks suur üllatus," kinnitas Zaitsev. "Sprindis tavaliselt on neid sajandikke raske kärpida, aga ju siis on minu päev."